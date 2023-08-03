Нащупали самое перспективное направление: ВСУ на юге приступили к третьей фазе контрнаступления, - WP
Украинские войска привлекли резервный 10-й армейский корпус, чтобы добиться продвижения в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области
Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Роботино, расположенный возле города Орехов, имеет большую стратегическую ценность, поскольку именно там у украинских военных наибольшие шансы прорвать российские оборонительные линии. При этом от Роботино до основной русской оборонительной полосы еще остается около 19 км.
Газета пишет о начале третьего этапа украинского контрнаступления. Первая фаза наступления началась в июне, когда 9-й армейский корпус ВСУ, вооруженный новой западной техникой, наткнулся на хорошо укрепленные российские оборонные сооружения, особенно минные поля, и смог добиться лишь ограниченных успехов, отмечают авторы.
Следующий этап в большинстве своем состоял из пехотных атак, в ходе которых Украина пыталась добиться преимущества над россиянами с помощью асимметричных методов ведения боя (то есть используя недостатки армии РФ). Однако значительного продвижения это тоже не привело.
На прошлой неделе ВСУ решили отправить на поле боя резервный 10-й армейский корпус, на вооружении которого стоит западная тяжелая техника, что привело к резкой активизации боевых действий, говорится в публикации.
"Последняя неделя боев была важна, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск, — цитирует WP известного военного аналитика Роба Ли, недавно побывавшего на фронте и собственными глазами наблюдавшего за наступлением ВСУ. — Пока неясно, испытали ли российские силы достаточных потерь для создания условий для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем".
Один из неназванных украинских военных, с которыми поговорили журналисты издания, описал происходящее как медленное изматывающее продвижение, которому мешает погода. "Мы стараемся постоянно закрепиться в Роботино и преодолеваем ряд препятствий, - говорит этот человек. - Погодные условия идеальны для российских войск, использующих дроны для ударов по нашей артиллерии".
- Накануне авторитетное издание The New York Times отметило , что россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать.
- Напомним, по данным Генштаба по состоянию на вечер 2 августа ВСУ ликвидировали 2 российских пункта управления, средство ПВО и 2 состава агрессора.
- В общей сложности потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 247 230 солдат . Российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в Донецкой области, а именно на Бахмутском и Шахтерском направлениях.
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