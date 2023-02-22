В мой первый приезд в Одессу таксист почему-то принял меня за спортсмена, так и спросил:

– Спортсмен?

– Да нет, – честно ответил я. – Студент, журналист, – добавил для чего-то, потому что ехал тогда на практику в областную газету.

– Куда едем? – только после этого поинтересовался он.

– "Черноморская коммуна", редакция газеты, – ответил я.

– Ну и попридумывают названий, – буркнул тогда он.

За "спортсмена" до сих пор приятно. Ибо ни "до", ни "после" меня никто больше так не называл. Видимо, тогда сказалась секция тяжелой атлетики, которую я посещал на первых курсах универа. Хотя на соревнование вместо меня "за пиво" ходил самый здоровый на нашем курсе Олег Куликовский, пока его не отчислили, просто забил на учебу. А вот высказывания вроде того "понапридумывают" по поводу компартийно-идеологических названий, к тому же приперченных специфическим одесским юморком, даже тогда, летом 1983-го, когда еще Андропов был у власти, не были в "жемчужине у моря" редкостью.

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И тот таксист, который подобрал меня у вокзала, — это было просто первое проявление и первое впечатление попадания в гораздо более свободную среду, чем та, к которой я привык во Львове... Ну да, это было еще до того, как в пятом трамвае, не доезжая Аркадии, с моей руки незаметно для меня сняли часы. Но теперь, с расстояния времени, даже это вспоминается с юмором. Без этого Одесса не Одесса.

В условиях совка нигде нельзя было чувствовать себя абсолютно свободным, но все же Одесса не была под таким кагэбистским прессом, как тот же Львов. И это легко объяснить, потому что, по мнению компартийных бонз, "националистов" там не могло быть в принципе

Конечно, в условиях совка нигде нельзя было чувствовать себя абсолютно свободным, но Одесса не была под таким кагэбистским прессом, как тот же Львов. И это легко объяснить, потому что, по мнению компартийных бонз, "националистов" там не могло быть в принципе. Однако, как ни странно, слова нашего гимна "Ще не вмерла...", да еще в живом исполнении с балкона общежития на Щепкина, я впервые услышал именно в Одессе. Правда, выполнили его студенты львовской политехники, которые в то время тоже были там на практике, но это уже такое. Главное – им потом ничего за это не было, потому что с некоторыми из них подружился и позже еще пересекался во Львове.

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Может, это чувство относительной свободы и поспособствовало тому, что после универа я поехал на работу в Одесскую область. И те почти пять незабываемых лет, жена и сын, первая книга, и верные друзья, некоторые, такие как поэт Тарас Федюк, до сих пор со мной навсегда. Кстати, недавно, когда Одесса и окрестности сидели без света, звонил ему, приглашал пожить в Тернополе. Отказался, говорит, приеду обязательно, но когда-нибудь позже и только в гости. Пожалуй, на его месте, я бы ответил так же. Ведь не стоит оставлять любимый город в трудные времена, тем более блекауты не вечны, а Одесса-мама еще и не такое переживала и выстояла.

За Одессу пока можно не волноваться, свою украинскость она уже не раз доказала и за годы Независимости, и еще раньше. И попытка российского морского десанта по направлению к Одессе и Одесской области выглядит совершенно бесперспективной затеей

Впрочем, за Одессу пока можно не волноваться, свою украинскость она уже не раз доказала и за годы Независимости, и еще раньше. И попытка российского морского десанта по направлению к Одессе и Одесской области выглядит совершенно бесперспективной затеей. По крайней мере, теперь нашим Тарасам там ничто не угрожает. Ни Федюку, ни тому, что в парке Шевченко на постаменте. Ведь Катьку, ту, что "вторая", уже вынесли. А Сашка с Мишкой, Пушкин и Воронцов, просто виднеются как лишние напоминания, что на южном направлении порох надо держать сухим всегда.

Ну, а Дюк, — спросите. А что Дюк, он француз.

Теперь они за нас, вот и дальнобойные 155-миллиметровые самоходки "Цезарь" дают, и танки "Леклерк" обещают, и еще какой-то зенитно-ракетный комплекс совместно с итальянцами со сложным названием, но говорят очень нужный для нашей ПВО.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.