Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной году с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Мне кажется, что Китай показал свои мысли. И я уже говорил: то, что Китай начал говорить об Украине, - это очень неплохо. Вопрос – что идет за словами. Все что-то говорят. Особенно важно, к чему они ведут, какой результат для нас. Территориальная целостность - совпадает. Я считаю, что там есть уважение к целостности. Ядерная безопасность - очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства", - сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что в обнародованном заявлении МИД Китая также есть мысли, с которыми он не согласен.



"Есть мысли с которыми я не согласен. Весь мир, мне кажется, не соглашается. Но это уже что-то. Мы должны это использовать, и поработать с Китаем. Наша задача - собрать всех, чтобы изолировать одних", - говорится в заявлении президента Зеленского.