"Наша задача номер один – избавиться от угрозы голода": Зеленский выступил на заседании бюро Ассамблеи Африканского Союза

Об этом он сказал , выступая на заседании бюро Ассамблеи Африканского Союза.

Владимир Зеленский отметил, что попытка России захватить украинские земли и превратить Украину в свою колонию стала причиной того, что во всем мире ухудшается доступ к продовольствию и растет угроза голода. И что война уже привела к стремительному росту цен на продукты питания не только на Европейском континенте, но и в других частях мира.

"Эта война может казаться некоторым очень далекой от вас и ваших стран. Но растущие катастрофически цены на продовольствие уже занесли ее домой к миллионам африканских семей. Так же, как и ко многим семьям в странах Азии, Европы, Латинской Америки. На всех континентах болезненно ощущается несправедливый и спровоцированный российской войной уровень продовольственных цен. Но именно для ваших стран это, к сожалению, может стать особой проблемой", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что до 23 февраля этого года такой проблемы не существовало, несмотря на инфляционные процессы в разных частях света и спад экономики из-за пандемии COVID-19. Однако угроза продовольственного кризиса стала реальностью именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях. Ведь морской путь – основополагающий для аграрного сектора нашего государства.

"Украина – один из основных поставщиков пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы. По экспертным подсчетам, от экспорта нашего продовольствия зависит жизнь около четырехсот миллионов людей в разных странах мира. И если бы не российская война против Украины, просто не было бы никакого дефицита на продовольственном рынке. Если бы не российская война, наши фермеры и аграрные компании смогли бы обеспечить в этом году рекордный урожай. Если бы не российская война, люди в Африке, в Азии и где бы то ни было в мире не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты. Просто не было бы такого катастрофического роста цен", – добавил Зеленский.

Он рассказал, что Украина пытается построить новую логистику поставок, налаживает экспорт по железной дороге и через порты соседних стран, однако по новым маршрутам удается направлять значительно меньшие объемы продовольствия и за более долгое время, что в итоге приводит к существенно более дорогим поставкам. Между тем, переговоры о разблокировании украинских портов не имеют результата, пока нет гарантий, что Россия не атакует их снова.

Владимир Зеленский добавил, что Россия сознательно обостряет продовольственный кризис в мире, пытаясь давить на демократические государства, которые ввели санкции против нее.

"Я подчеркиваю: санкционная политика направлена только на то, чтобы Россия прекратила попытки превратить Украину в своего раба. Мы можем это сделать. Мы должны освободить наших людей от угроз, которые для нас искусственно создают любые государства, которые просто хотят нас захватить, использовать наши ресурсы и нашу землю", – сказал он.

По убеждению Зеленского, задача номер один в мире сейчас - избавиться от угрозы голода.

"В ХХІ веке такой угрозы просто не может быть – благодаря Украине, благодаря нашему агросектору. Мы перекрываем любые дефициты, мы производим все, чтобы продовольствия хватало каждой вашей стране, всем потребителям, с которыми мы работаем. Если бы не российская война, вы сейчас были бы в совершенно ином положении – абсолютно безопасном. Вот почему, чтобы не было голода, должны закончиться и попытки таких государств, как Россия, вернуться к захватнической политике колониализма", – добавил он.

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