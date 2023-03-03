Если вас триггерит, что женщиной года из Украины в Time выбрали ЛГБТ-активистку, а не фронтовичку, я просто напомню их, Таймс, прошлогодний ТОП-100 самых влиятельных людей мира.

Среди трех украинцев, попавших в тот топ-100, вместе с Зеленским и Залужным попала... Севгиль Мусаева. Да, главред новостного сайта среди 100 самых влиятельных людей планеты. Это многое говорит об уровне аналитики составителей рейтинга.

Все украинцы сейчас молодцы. Чем больше украинцев будет знать мир – тем лучше. Даже если у меня есть свое мнение о женщине года из Украины, я рад, что украинцы имеют мировое признание и попадают в рейтинги

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С точки зрения читателей Тайм, Украина – далекая, полудикая страна, где линчуют ЛГБТ. Поэтому Тайм делает такой выбор и такие акценты о нашем обществе. Наша война читателям Тайм болит не так, как нам. Поэтому женщина года у них воюет не на фронте, а за права ЛГБТ.

Все украинцы сейчас молодцы. Чем больше украинцев будет знать мир – тем лучше. Даже если у меня есть свое мнение о женщине года из Украины, я рад, что украинцы имеют мировое признание и попадают в рейтинги.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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