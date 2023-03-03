Наша война читателям Тайм болит не так, как нам
Поэтому женщина года у них воюет не на фронте, а за права ЛГБТ
Если вас триггерит, что женщиной года из Украины в Time выбрали ЛГБТ-активистку, а не фронтовичку, я просто напомню их, Таймс, прошлогодний ТОП-100 самых влиятельных людей мира.
Среди трех украинцев, попавших в тот топ-100, вместе с Зеленским и Залужным попала... Севгиль Мусаева. Да, главред новостного сайта среди 100 самых влиятельных людей планеты. Это многое говорит об уровне аналитики составителей рейтинга.
Все украинцы сейчас молодцы. Чем больше украинцев будет знать мир – тем лучше. Даже если у меня есть свое мнение о женщине года из Украины, я рад, что украинцы имеют мировое признание и попадают в рейтинги
Читайте также: Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины
С точки зрения читателей Тайм, Украина – далекая, полудикая страна, где линчуют ЛГБТ. Поэтому Тайм делает такой выбор и такие акценты о нашем обществе. Наша война читателям Тайм болит не так, как нам. Поэтому женщина года у них воюет не на фронте, а за права ЛГБТ.
Все украинцы сейчас молодцы. Чем больше украинцев будет знать мир – тем лучше. Даже если у меня есть свое мнение о женщине года из Украины, я рад, что украинцы имеют мировое признание и попадают в рейтинги.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное