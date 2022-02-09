"Наша власть нечетко артикулирует": политтехнолог Голобуцкий объяснил внимание Запада к российской трактовке Минских соглашений

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Проблема в том, что наши власти так нечетко артикулируют проблематику, связанную с Минскими договоренностями, что у западных партнеров возникает желание трактовать их именно в российском понимании", - сказал Голобуцкий.



Он отметил, что у Украины достаточно сильная позиция все эти годы была, по крайней мере, до 2019 года, когда немного поменялась оптика на Минские договоренности.



"Позиция четкая: нарушает Минские договоренности Россия, не выполняя вопросы безопасности. Более того, это делается постоянно, берем, например, раздачу паспортов. Там не идет речь об автономии. Там многого нет, что иногда возникает определенная информационная манипуляция. И иногда украинская власть подыгрывает в этом, хотя это не выгодно Украине. Надо постоянно говорить, что пусть выполнят пункты о безопасности, а потом начнем говорить о других пунктах", - подытожил политтехнолог.

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