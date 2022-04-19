Об этом Борис Джонсон заявил в выступлении перед британским парламентом.



Премьер-министр сообщил законодательному органу страны, что высказал такую же идею в разговоре с президентом США Джо Байденом.



"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель заключалась в том, чтобы усилить и укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова", - сказал Борис Джонсон.

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