"Наша цель - укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - Джонсон
Премьер-министр Великобритании предлагает союзникам вооружить Украину так, чтобы Россия больше не отважилась напасть
Об этом Борис Джонсон заявил в выступлении перед британским парламентом.
Премьер-министр сообщил законодательному органу страны, что высказал такую же идею в разговоре с президентом США Джо Байденом.
"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель заключалась в том, чтобы усилить и укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова", - сказал Борис Джонсон.
- Напомним, 17 апреля Джонсон в Пасхальном поздравлении заговорил по-украински.
- 16 апреля Джонсону запретили въезд в Россию.
- 9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским .
- После встречи с президентом Украины премьер Британии заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи .
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