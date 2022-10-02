Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все намеченные планы. Наша цель – создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", - сказал он.

Также Зеленский упомянул о новом противолодочном корвете типа Ada "Гетман Иван Мазепа", который 2 октября спустили на воду в Турции.

"Его строительство началось еще в 21-м году и в определенное время будет завершено. Считаю очень символичным, что он получил именно такое имя. Несмотря на века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают", - добавил он.

18 августа первому корвету класса Ada Военно-морских сил присвоили имя " Гетьман Иван Мазепа ". Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 г. состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

Известно, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет . Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

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