Наша цель неизменна: мать защитника Азовстали призвала Турцию стать гарантом безопасности украинских военнослужащих
Мать защитника Азовстали призвала турецкую сторону стать гарантом безопасности находящихся на территории подконтрольной РФ украинских военных
Об этом заявила мать одного из защитников Азовстали на брифинге в Стамбуле.
"Вчера Reuters обнародовало кадры, как наши ребята проходили мимо российских солдат. Я горжусь нашими бойцами, их силой. Почти все с какими-то ранениями. Нет рук, глаз, пальцев. Я смотрела и боялась увидеть своего ребенка!" – рассказывает женщина.
Она призвала турецкую сторону стать гарантом безопасности бойцов с Азовстали и наблюдателем того, как обращаются с украинскими защитниками в лагерях для пленных.
- Жены и матери защитников Азовстали 20 мая объявили о намерении создать организацию защиты прав украинских военнопленных
- Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил , что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.
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