Об этом заявила мать одного из защитников Азовстали на брифинге в Стамбуле.

"Вчера Reuters обнародовало кадры, как наши ребята проходили мимо российских солдат. Я горжусь нашими бойцами, их силой. Почти все с какими-то ранениями. Нет рук, глаз, пальцев. Я смотрела и боялась увидеть своего ребенка!" – рассказывает женщина.

Она призвала турецкую сторону стать гарантом безопасности бойцов с Азовстали и наблюдателем того, как обращаются с украинскими защитниками в лагерях для пленных.

Жены и матери защитников Азовстали 20 мая объявили о намерении создать организацию защиты прав украинских военнопленных

Напомним, 20 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил , что руководство Сил обороны отдало приказ прекратить оборону Мариуполя.

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