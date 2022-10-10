Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо"

"Я вообще не могу понять тех, кто еще считает, что агрессору нужна причина, чтобы напасть. Поймите, если у Лукашенко не будет причины вступить в войну против Украины, то он ее найдет. Россия же 24 февраля не искала причины, чтобы ворваться в Украину. Там не искали причины. Это типичная тактика диктаторов", – пояснил Лапин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что Украина должна нанести удары по военным объектам на территории Беларуси

"У Лукашенко очень мало силовиков, которые лояльны к нему. Это может быть проблемой для него. Однако я хочу подчеркнуть, что для Украины это не изменит ничего. Мы уничтожали и уничтожаем российскую армию, а теперь можем это делать с белорусской армией. У нас вариантов нет. Мы их уничтожим. Однако замечу, что наша украинская толерантность может сыграть с нами злую шутку. Лукашенко нам угрожает, а мы не даем никакого ответа. Мы ничего не подрываем в Беларуси, хотя оттуда по нам летит", - добавил он. .

10 октября российский диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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