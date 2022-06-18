Наша страна не собирается воевать, - замминистра обороны Беларуси
Заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук заявил, что жителям страны не следует готовиться к участию в войне
Об этом он заявил во время прямой линии с населением, сообщает "Зеркало".
"Могу вас успокоить: не нужно искать никаких бомбоубежищ, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал Жук.
На вопрос о создании Южного оперативного командования он ответил: "Можете не переживать. Все нормально, государство развивается и живет мирной жизнью. Вооруженные силы способны его защитить, если будет необходимость".
- 17 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может ударить по Киеву, а также применить военных против Украины и назвал условия для этого .
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