Наша страна не собирается воевать, - замминистра обороны Беларуси

Об этом он заявил во время прямой линии с населением, сообщает "Зеркало".

"Могу вас успокоить: не нужно искать никаких бомбоубежищ, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал Жук.

На вопрос о создании Южного оперативного командования он ответил: "Можете не переживать. Все нормально, государство развивается и живет мирной жизнью. Вооруженные силы способны его защитить, если будет необходимость".

17 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может ударить по Киеву, а также применить военных против Украины и назвал условия для этого .