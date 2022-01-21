"Наша страна не принимает ультиматумов": президент Болгарии отреагировал на требование РФ о выводе войск НАТО

Об этом сообщает "Радио Болгария" .

"Наша страна не принимает ультимативные требования ни от кого", – заявил президент Болгарии.



По его словам, требования РФ неприемлемы и беспредметны.

Радев подчеркнул, что в Болгарии нет постоянно расположенных контингентов и боевой техники.

При этом президент добавил, что суверенное решение о подобном постоянном присутствии или временном развертывании принадлежит Болгарии.

Напомним, что РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий , что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

В НАТО отреагировали на требование вывода сил Альянса из Болгарии и Румынии: не России решать, где Альянсу размещать свои силы.