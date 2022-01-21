"Наша страна не принимает ультиматумов": президент Болгарии отреагировал на требование РФ о выводе войск НАТО
Президент Болгарии Румен Радев отреагировал на ультиматум России по поводу "гарантий безопасности", предполагающих вывод войск НАТО из страны
Об этом сообщает "Радио Болгария" .
"Наша страна не принимает ультимативные требования ни от кого", – заявил президент Болгарии.
По его словам, требования РФ неприемлемы и беспредметны.
Радев подчеркнул, что в Болгарии нет постоянно расположенных контингентов и боевой техники.
При этом президент добавил, что суверенное решение о подобном постоянном присутствии или временном развертывании принадлежит Болгарии.
- Напомним, что РФ потребовала вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.
- Кроме того, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий , что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- В НАТО отреагировали на требование вывода сил Альянса из Болгарии и Румынии: не России решать, где Альянсу размещать свои силы.
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