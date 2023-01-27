"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года – это уже другая ситуация": Данилов о возможности повторения событий 2022 года

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода .



"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года – это уже другая ситуация. Более того, мы не понимаем, как сейчас это может произойти. На сегодняшний день бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно ином состоянии", – сказал он.

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В частности Данилов также отметил, что на сегодняшний день также совсем другая ситуация с военной помощью западных партнеров.

"Как было в феврале 2022 года, у них точно не получится. Но это не повод нам почивать на лаврах, считать, что все закончено. Напротив – мы должны максимально готовиться, должны быть максимально сплоченными и готовыми к этим вызовам. Потому что это война, враг - коварный. У него есть еще определенное количество железа, у него есть еще определенное количество людей, которых мобилизовали", - добавил секретарь СНБО.

22 января сообщалось, что в ГУР выяснили, когда Россия планирует в Украине новое большое наступление .

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