"Наша решимость четкая": Байден предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт Израиля и ХАМАСа
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Израиль имеет право отвечать на атаки ХАМАСа, но вмешательство любой другой страны или организации в собственных интересах не допустимо.
Об этом сообщает The Guardian.
Во время выступления в Белом доме по нападению на Израиль Джо Байден подчеркнул, что ХАМАС "не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение".
Он считает, что боевики используют палестинские гражданские "как живой щит".
"Как и каждая нация в мире, Израиль имеет право ответить – и действительно обязан ответить – на эти жестокие нападения", - отметил Байден.
Он также рассказал, что во время телефонного разговора заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что ответ США будет "решительным и быстрым". Президент США добавил, что его команда все время находилась в "почти постоянном общении" с израильским руководством с начала нападения ХАМАСа, а Вашингтон продолжит поддерживать Израиль и дальше.
Кроме того, Байден сказал, что разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы согласовать "общий ответ" и условия того, что ни одна страна не имеет права использовать ситуацию в регионе в собственных интересах.
"Позвольте еще раз повторить: любая страна, любая организация, кто-либо, кто думает воспользоваться ситуацией – не стоит. Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость четкая", - подчеркнул Байден.
События в Израиле
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.
Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.
Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.
9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.
СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.
Боевики ХАМАСа пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газы без предупреждений о целях.
Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.
Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.
Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль палестинцы совершили сами и безо всякой помощи, и перевел вину на сионистов. Также выразил полную поддержку действий террористов из ХАМАС.
Впоследствии армия Израиля сообщила о ликвидации "министра финансов" ХАМАСа Джавада Абу Шамалы и члена политбюро Закарии Абу Муаммара.
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