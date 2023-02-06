Есть дилемма. В ближайшее время многим из нас станет очень страшно. Путин не сидит без дела и что-что, но на 24 февраля он не хочет выглядеть лохом. Еще меньше лохами хочет выглядеть его свита. Поэтому они будут делать разные вещи, заявления и шаги – от которых точно будет страшно. Уже сейчас многие получают всевозможные там "секретные инфы" от брата кума, работающего в ГУР, СБУ, СВР и тому подобное, о том, что будет "страшно".

И вот я хотел написать вам, почему не стоит бояться, что будет происходить на самом деле, что будет стоять за разными шагами, как будут разворачиваться события, где будет наступление, каких размеров и тому подобное. Но я огляделся и увидел, что наше общество немного оху*ло.

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Пока на Восточном фронте без изменений, внутренние вопросы вышли на первое место. Давайте ср**ться с премии Коболева, с конкурса на директора НАБУ, давайте обсуждать кадровые решения и назначения, пожелания типичной налоговой сотрудницы и другой трэш. В какой-то момент я, когда это все почитал и посмотрел, то и мне показалось, что никакой войны нет. Так мы и жили до войны. Вечно спорили о коррупции, траншах МВФ, реформах, кадровых решениях, личной жизни власть имущих и тому подобное. Но все это вы обсуждаете исключительно потому, что ежедневно десятки, а в отдельные дни и сотни воинов отдают свои жизни.

Пока на Восточном фронте без изменений, внутренние вопросы вышли на первое место. Давайте сражаться с премии Коболева, с конкурса на директора НАБУ, давайте обуславливать кадровые решения и назначения, пожелания типичной налоговой сотрудницы и другой трэш. В какой-то момент я, когда это все почитал и посмотрел, то и мне показалось, что никакой войны нет. Так мы и жили до войны

И вот я понял, что всем нам нужно снова пережить серьезный страх и шок, чтобы научиться расставлять приоритеты! Понять, что единство и поддержка ВСУ – на первом месте, коррупция и политика на втором месте. Наша победа очевидна, пока мы демонстрируем целостность, даже ценой скрытых оскорблений, ценой коррупции и прочего трэша. Коррупция была в 2022 году и была в больших размерах. Но нам удалось выбить врага из Киева, Харькова и Херсона. Мы сконцентрировались на том, чтобы победить оккупантов, а не воевать на все фронты.

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Я не говорю, что не нужно воевать с коррупцией. Но сейчас пора доверить этот вопрос только тем, кто за это получает зарплату. Пусть этим занимаются множество созданных органов. Публичные разговоры и разборки подрывают наше единство в глазах того же Запада, который очень сложно и долго шел к безапелляционной поддержке нас. Эти же разборки и разговоры деморализуют волонтеров, активистов, ребят на фронте. И поверьте, если что-то и может уничтожить наши шансы на победу — это исключительно это.

Я не говорю, что не нужно воевать с коррупцией. Но сейчас пора доверить этот вопрос только тем, кто за это получает зарплату. Пусть этим занимаются множество созданных органов. Публичные разговоры и разборки подрывают наше единство в глазах того же Запада, который очень сложно и долго шел к безапелляционной поддержке нас

Наша победа в эту минуту зависит только от одного – от мобилизации. Мобилизации новых воинов, мобилизации ресурсов, мобилизации волонтеров и т.д. Ситуация с ноября значительно ухудшилась. Ибо враг решал свои проблемы, а мы наоборот подзабыли немного о приоритетах. Поэтому сейчас мы должны повторить подвиг марта: колоссального единства, взаимопомощи и веры в ВСУ.

Все остальное после победы. Поверьте, ничего и никто не будет забыт.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист