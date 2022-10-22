В советские времена многих, кого донимал совок, вдохновлял пример Финляндии. Даже не так вдохновлял, как вызывал зависть, да и даровал лучик надежды, что, может, когда-то и нам удастся...

Напомним, финнам удалось вырваться из имперских объятий еще в 1917-м. Как это объясняли большевики, мол, сам Ленин дал им право на самоопределение. А затем они смогли выстоять в советско-финской или Зимней войне 1939-1940 гг., когда Сталин хотел у них это право забрать.

Кстати, за участие наших земляков в этой захватнической финской войне, конечно, мобилизованных, может и насильно, но до сих пор не слышно и нотки раскаяния?.. Конечно, уже не от самих участников из украинцев, потому что вряд ли кто-то дожил до сегодняшнего дня, но хотя бы среди так называемых интеллектуалов?

Может, только себе представить, что было с финнами и Финляндией, если бы им не удалось в 1917-м? Конечно, повторили бы судьбу несчастных карелов и Карелии. Проиграли бы Зимнюю войну? В лучшем случае стали бы еще одной Эстонией...

Кстати, за участие наших земляков в этой захватнической войне, конечно, мобилизованных, может и насильно, но до сих пор не слышно и нотки раскаяния?.. Конечно, уже не от самих участников из украинцев, потому что вряд ли кто дожил до сегодняшнего дня, но хотя бы среди так называемых интеллектуалов?

А между тем некоторых удивляет, что в Одессе до сих пор стоит памятник императрице Екатерине II и ее любовникам, как его не без остроты еще называют в народе...

Впрочем, что я уже так за финскую, когда нет раскаяния и гораздо ближе во времени — за афганскую. Даже при Независимости еще продолжали ставить памятники так называемым "воинам-интернационалистам", которых посылали туда убивать и захватывать во имя колониальных интересов Москвы. И только сейчас начинают раздаваться голоса, что надо бы и за это покаяться. Ведь если уж прощаться с империей, то со всеми ее проявлениями и метастазами...

Ну вот, а между тем некоторых удивляет, что в Одессе до сих пор стоит памятник императрице Екатерине II и ее любовникам, как его не без остроты еще называют в народе... Но без надежды не бывает и на то, что и противную "катьку" из Одессы таки уберут также.

А еще наша Победа, то, что мы вырвались и вырвемся, и то, что сможем, будет неизбежно вдохновлять других угнетенных империей. Как когда-то для нас был пример финнов, так наш пример станет стимулом для северокавказских, сибирских, поволжских и других, пусть их сейчас и гонят против нас, из "тюрьмы народов", которой всегда была и есть Россия, и которая, наконец, даст Бог, таки развалится.