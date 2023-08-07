Об этом он заявил в своем вечернем обращении 7 августа.

"Каждый год в этот день мир вспоминает агрессию России против Грузии. Уже 15 лет прошло. Российская оккупация остается – эта рана на теле Грузинского государства остается", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в 2008 году мир должен был быть решительным. Тогда, по его словам, Россия должна была понять, что за агрессию больше платит агрессор. Она ведь и должна понять это сейчас.

"Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что мы переживаем – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию", - подчеркнул президент.

Зеленский также выразил солидарность с грузинским народом и поблагодарил граждан Грузии, которые вместе с Украиной защищают свободу. Также он отметил тех, кто сражается в составе Сил обороны и безопасности Украины.

"Свобода победит, Грузия победит, Украина победит! Слава Украине" – сказал он.