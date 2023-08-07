"Наша победа уберет российскую оккупацию": Зеленский выразил солидарность с народом Грузии в годовщину агрессии РФ
Президент Украины Владимир Зеленский выразил солидарность с грузинским народом в 15-ю годовщину агрессии России и подчеркнул, что украинская победа поборет российскую оккупацию
Об этом он заявил в своем вечернем обращении 7 августа.
"Каждый год в этот день мир вспоминает агрессию России против Грузии. Уже 15 лет прошло. Российская оккупация остается – эта рана на теле Грузинского государства остается", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в 2008 году мир должен был быть решительным. Тогда, по его словам, Россия должна была понять, что за агрессию больше платит агрессор. Она ведь и должна понять это сейчас.
"Когда Украина победит в этой войне, это не только остановит расширение российских агрессивных аппетитов, не только спасет другие народы от того, что мы переживаем – и Украина, и Грузия, и Молдова. Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию", - подчеркнул президент.
Зеленский также выразил солидарность с грузинским народом и поблагодарил граждан Грузии, которые вместе с Украиной защищают свободу. Также он отметил тех, кто сражается в составе Сил обороны и безопасности Украины.
"Свобода победит, Грузия победит, Украина победит! Слава Украине" – сказал он.
- 30 июля советник по вопросам национальной безопасности 45-го президента США, посол Джон Болтон заявил , что в 2008 году НАТО допустила ошибку, когда не согласилась на планы экспрезидента США Джорджа Буша младшего относительно быстрого вступления Грузии в Альянс.
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