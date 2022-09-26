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"Наша победа не будет финалом": Залужный в интервью Time спрогнозировал дальнейшее противостояние с РФ

26 сентября, 2022 понедельник
17:56
война с Россией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный предположил, что победа в войне с РФ станет лишь возможностью передохнуть перед следующей войной

Об этом Залужный сказал в интервью Time.

"Судя по тому, что я лично знаю о россиянах, наша победа не будет финалом. Наша победа станет возможностью сделать передышку и подготовиться к следующей войне", - сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также заверил в готовности воевать до конца.

"Будем бороться до последней капли крови", – сказал Залужный.

Генерал также рассказал о подготовке к полномасштабной войне и введении врага в заблуждение.

"Нельзя ни с чем спутать запах войны, и это уже было в воздухе. ... Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и постимся в Facebook", - сказал Залужный.

По словам главнокомандующего, в начале полномасштабного вторжения РФ Украина имела две стратегические задачи.

"Мы не могли позволить Киеву пасть. И на всех других векторах нам пришлось проливать их кровь, даже если в некоторых местах это требовало потери территории", – сказал Залужный.

Генерал рассказал, что увидел эффективность избранной стратегии, когда россияне не смогли взять аэропорты вокруг Киева, однако продвинулись достаточно глубоко, чтобы напрячь и оголить свои линии поставки.

Залужный также рассказал, что удивился, когда американский коллега Марк Милли спросил его о намерениях эвакуироваться.

"Я сказал ему: "Я вас не понимаю. Для меня война началась в 2014 году... Я не бежалтогда, и сейчас не собираюсь бежать", - рассказал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ признался, что его удивили промахи россиян, которые, натолкнувшись на сопротивление, не искали других подходов.

"Они просто бросали своих солдат на убой. Они выбрали сценарий, который мне лучше всего подходил", - сказал Залужный.

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военные силы Украины
Валерий Залужный
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