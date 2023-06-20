Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

“На участках фронта, то есть первой линии, все очень хорошо. Наша пехота героически отражает атаки противника. Самое главное, что сегодня, к счастью, наша пехота мужественно удерживает позиции без потерь. Также, что очень нравится, командиры батальонов мотивируют личный состав. Однако враг с самого утра равняет с землей населенный пункт Елизаветовка и соседнее село. Оккупанты обстреливают из артиллерии и танков. В этих населенных пунктах еще есть гражданские. Этим людям просто некуда ехать”, - сообщил Кишак.