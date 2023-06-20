Наша пехота мужественно и без потерь отбивает атаки противника на Угледарском направлении, – офицер ВСУ Кишак
Командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев Назарий Кишак сообщил, что пехота ВСУ успешно отбивает атаки противника на Угледарском направлении
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
“На участках фронта, то есть первой линии, все очень хорошо. Наша пехота героически отражает атаки противника. Самое главное, что сегодня, к счастью, наша пехота мужественно удерживает позиции без потерь. Также, что очень нравится, командиры батальонов мотивируют личный состав. Однако враг с самого утра равняет с землей населенный пункт Елизаветовка и соседнее село. Оккупанты обстреливают из артиллерии и танков. В этих населенных пунктах еще есть гражданские. Этим людям просто некуда ехать”, - сообщил Кишак.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки, 19 июня, российская армия атаковала Украину 4 "калибрами" и 4 "шахедами" , все цели уничтожила наша противовоздушная оборона
- 20 июня в Генштабе ВСУ также рассказали, что Силы обороны Украины во время наступательной операции преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на Лиманском - идут особо тяжелые бои
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