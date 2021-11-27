Наша обязанность рассказывать о Голодоморе, чтобы на всех континентах наконец-то осознали – это был геноцид украинского народа, - Порошенко

"Советский геноцид в Украине - это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталиным Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года", – подчеркивает Порошенко.

"Насильственное изъятие продовольствия, массовые репрессии, блокада сел и целых районов – все это должно было уничтожить у украинцев стремление быть свободными", – убежден пятый президент.

"Сегодня Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств. И сейчас наша обязанность продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец-то осознали, что не признавать Голодомор - аморально", - считает Порошенко.

"Мы не забудем страшное преступление против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – пишет Петр Порошенко.