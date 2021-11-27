Наша обязанность рассказывать о Голодоморе, чтобы на всех континентах наконец-то осознали – это был геноцид украинского народа, - Порошенко
Сегодня украинцы в разных уголках мира разделяют скорбь о жертвах Голодомора. Многие трагедии пережили украинский народ, но страшнее бед, как геноцид 1932-1933 годов, Украина не знает, – пишет на своей странице в Facebook пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко
"Советский геноцид в Украине - это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталиным Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года", – подчеркивает Порошенко.
"Насильственное изъятие продовольствия, массовые репрессии, блокада сел и целых районов – все это должно было уничтожить у украинцев стремление быть свободными", – убежден пятый президент.
"Сегодня Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств. И сейчас наша обязанность продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец-то осознали, что не признавать Голодомор - аморально", - считает Порошенко.
"Мы не забудем страшное преступление против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – пишет Петр Порошенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.01
Покупка 27.01Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное