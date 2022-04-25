Наша оборона и защита начинаются с Донбасса, – посол Эстонии о военных планах РФ по захвату стран Балтии.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии. Мы очень прагматические, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита , начинается с Донбасса", - сказал посол.

Кууск добавил, что его страна готова делиться оружием "друзьями, фактически защищающими и нас".

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, представляет угрозу против нас меньше ", – отметил посол.

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