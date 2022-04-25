English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Наша оборона и защита начинаются с Донбасса, – посол Эстонии о военных планах РФ по захвату стран Балтии.

Наша оборона и защита начинаются с Донбасса, – посол Эстонии о военных планах РФ по захвату стран Балтии.

25 апреля, 2022 понедельник
06:15
война с Россией

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууска заявил, что у России есть военные планы против Эстонии, однако Таллинн будет продолжать оказывать военную помощь Украине, которая фактически на своей земле обороняет страны Балтии

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии. Мы очень прагматические, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита , начинается с Донбасса", - сказал посол.

Кууск добавил, что его страна готова делиться оружием "друзьями, фактически защищающими и нас".

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, представляет угрозу против нас меньше ", – отметил посол.

  • Премьеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали НАТО разместить три боеспособных дивизии в странах Балтии, чтобы защитить себя от агрессии РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Эстония
русская агрессия
страны Балтии
Читайте также:
24 апреля, 2022 воскресенье
"Их там толпа была". Украинцы показали, как уничтожают оккупантов из пушки бронетранспортера "Буцефал"
окупант
22 апреля, 2022 пятница
"С моими психическими расстройствами это даже на пользу идет": СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью
Сергій Бубка
24 апреля, 2022 воскресенье
28 февраля я уехал из Украины как беженец. Моя 85-летняя мама в Донецке, - Бубка
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.73
    Покупка 30.73
    Продажа 32
  • EUR
    Покупка 33.17
    Продажа 34.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 апреля
07:20
Укрзализныця назначила на 25 апреля 6 дополнительных эвакуационных рейсов
07:15
Российские войска пытаются обеспечить сухопутный путь между Донетчиной, Луганщиной и оккупированным Крымом, а также пытались штурмовать два направления в Изюме, - Генштаб
07:00
Израильтяне в ответ на снаряд ливанцев совершили артобстрел по Ливану
06:41
В национальный день памяти австралийцы и новозеландцы отдали честь Украине
06:31
Эммануель Макрон
Во Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах
06:10
путин
Культурное наследие Украины является одной из главных целей Путина, - Ткаченко
05:58
Россияне пытаются извлечь из затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы, - Bild
05:37
РФ планирует организовать "референдум" в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, - разведка Великобритании
05:13
САУ и гаубицы: Италия готова послать Украине тяжелую артиллерию, - СМИ
04:46
В Брянске в РФ взорвалась и горит нефтебаза
04:09
Поддерживать Украину и защищать демократию: Байден вспомнил украинцев, поздравляя Макрона с победой на выборах
02:23
Эммануэль Макрон
Официально. Макрона переизбрали президентом Франции
02:05
ООС ВСУ
На юге Украины ВСУ вернули под контроль 5 сел, - ОК "Юг"
01:42
Президентские выборы во Франции: в городах вспыхнули митинги
01:22
"Братоубийственная война": Вселенский патриарх Варфоломей призвал открыть в Украине гумкоридоры
01:00
В Финляндии заявили о своей возможной миссии, если страна вступит в НАТО
00:58
В Киев прибыли министр обороны США и госсекретарь, - Арестович
00:38
Премьер Болгарии анонсировал визит в Киев
00:22
"Личный удар по Путину, который приведет к эскалации": США не вводят санкции против предполагаемой супруги президента РФ Кабаевой, - WSJ
00:13
В Запорожье российские военные обстреляли места скопления людей для посвящения поясов, - ОВА
00:05
Посол России в США заявил о блокировании работы дипмиссии
2022, воскресенье
24 апреля
23:43
С 25 апреля для украинских беженцев, ищущих убежища в США, заработает новая программа гуманитарной защиты
23:38
Россияне взяли в плен сына директора Мариупольского кинофестиваля и требуют 5 тыс. евро "выкупа за сохранение жизни"
23:22
ООС ВСУ
Бойцы ООС отразили 7 атак врага и уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы и 17 единиц бронированной техники
23:11
Болгария рассмотрит возможность закупки украинского электричества, - Марченко
22:57
В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические проволочки от снарядов русской артиллерии.
22:46
Лиз Трасс
Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит неудачу и Украина не победит, - глава МИД Британии
22:30
Александр Вилкул
Россия готовит нападение в направлении Кривого Рога из Херсона, город готов к обороне, - глава ВА города Вилкул
22:19
Правительство не думает об установлении ограничения для украинских беженцев – премьер-министр Ирландии
22:12
Байден
"Киев стоит, правительство остается у власти": Байден заявил, что США будут в дальнейшем поддерживать украинцев в защите страны
21:52
"Молюсь, чтобы этот ужас в Украине скоро закончился": украинские беженцы за границей мечтают вернуться домой
21:27
Оккупанты обстреляли Авдеевку в Донецкой области: повреждения получил коксохимический завод, - областная прокуратура
21:18
С начала войны более 5 млн человек уехали из Украины, - ООН
21:03
Обновлено
Макрон победил Ле Пен и остается президентом Франции, – экзит-пол
20:57
В Донецкой области с 25 апреля изменится время комендантского часа
20:33
Когда шапочка из фольги действительно спасает. Одесситка уцелела во время ракетного обстрела, потому что красила волосы
20:13
Обновлено
Оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по инфраструктуре Полтавщины, - глава ОВА
20:08
"Аналогично со зверствами нацистов": Госдума РФ предлагает заставить украинских военнопленных сдавать кровь для оккупантов, - Денисова
19:58
В Мариуполе более 20 тыс. горожан погибло, 100 тыс. находятся в окружении, - мэр Бойченко
19:44
Россияне обстреляли Харьковщину: один человек погиб, еще шесть получили ранения, среди них - ребенок, - Офис генпрокурора
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV