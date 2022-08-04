Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Примеров бессилия международных структур много и в прошлом. Когда действует брутальная сила – международные институты прекращают свою работу. Они не могут в привычном формате найти разрешение конфликта, или войны. В действие вступает другой фактор – это сила против силы. Россия совершила огромную ошибку, не только начав войну против Украины, не только спровоцировав весь мир – они уничтожают историю, которую с кровью и преступлениями, но терпеливо выстраивали русские цари, – напомнил Омелян.

Дипломат также добавил, что разрушенные украинские города наполняют нас решимостью покончить с российским государством, демонтировав его полностью.

"Они строили величие России, умалчивая кровавые факты собственной истории. Это сейчас разрушено. Россия предстала в лице варвара, ужасающего мир своей жестокостью, но украинцы не деморализованы этим. Наша миссия - завершить распад Российской империи, который начался в прошлом веке и должен закончиться в 2023 году", - подчеркнул Омелян.

Чтобы попасть обратно в Россию, оккупационные войска прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям плохого здоровья.

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