Наша миссия в Афганистане никогда не ставила целью построение там демократии, - Байден

Об этом президент США Джозеф Байден заявил в обращении к нации через захват власти в Афганистане талибами, передает Еспресо.TV.



Президент заявил, что целью 20-летних усилий США в стране была борьба с террористами "Аль-Каиды". Он добавил, что цель эта была выполнена.



"Наша миссия в Афганистане никогда не ставила целью построение там демократии", - сказал Джо Байден.



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Он отметил, что главной целью американского присутствия в Афганистане было предотвращение терактов исламистов на территории США.

Байден отметил, что США были готовы к быстрому коллапсу афганского правительства.

Он подчеркнул, что США дали афганским войскам все необходимое для борьбы с "Талибаном", но не смогли обеспечить волей к победе.



Американский лидер также заявил, что США должны сфокусирваться на контртерроризме, а не на построении афганской нации.

Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планировалось вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3300000000 на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

15 августа талибы без сопротивления взяли столицу Афганистана Кабул.