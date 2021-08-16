Наша миссия в Афганистане никогда не ставила целью построение там демократии, - Байден
16 августа президент США Джо Байден в обращении к нации заявил, что целью американцев в Афганистане было предотвращение терактов на территории собственной страны
Об этом президент США Джозеф Байден заявил в обращении к нации через захват власти в Афганистане талибами, передает Еспресо.TV.
Президент заявил, что целью 20-летних усилий США в стране была борьба с террористами "Аль-Каиды". Он добавил, что цель эта была выполнена.
"Наша миссия в Афганистане никогда не ставила целью построение там демократии", - сказал Джо Байден.
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Он отметил, что главной целью американского присутствия в Афганистане было предотвращение терактов исламистов на территории США.
Байден отметил, что США были готовы к быстрому коллапсу афганского правительства.
Он подчеркнул, что США дали афганским войскам все необходимое для борьбы с "Талибаном", но не смогли обеспечить волей к победе.
Американский лидер также заявил, что США должны сфокусирваться на контртерроризме, а не на построении афганской нации.
- Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планировалось вывести все войска из страны.
- 24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3300000000 на поддержку сил безопасности
- 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
- 15 августа талибы без сопротивления взяли столицу Афганистана Кабул.
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