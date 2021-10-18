Наша миротворческая миссия требует, чтобы Олимпиаду воспринимали, как политически нейтральную территорию, - президент МОК

Об этом сообщает официальный сайт МОК .



По словам Баха, Олимпиада - политически нейтральная площадка.



"В нашем хрупком мире, где становится больше разногласий, конфликтов и недоверия, Олимпийские игры всегда сводят мосты. Или не стены. Наша миротворческая миссия, переданная еще с древних времен, требует, чтобы Олимпиаду воспринимали, как политически нейтральную площадку. Только политический нейтралитет гарантирует, что на Играх удастся отбросить разногласия, существовавшие как в древности, так и сейчас ", - сказал Томас Бах на церемонии зажжения олимпийского огня в Греции.



Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.