Наша миротворческая миссия требует, чтобы Олимпиаду воспринимали, как политически нейтральную территорию, - президент МОК
Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах высказался о ценностях Олимпиады-2022 в Пекине
Об этом сообщает официальный сайт МОК .
По словам Баха, Олимпиада - политически нейтральная площадка.
"В нашем хрупком мире, где становится больше разногласий, конфликтов и недоверия, Олимпийские игры всегда сводят мосты. Или не стены. Наша миротворческая миссия, переданная еще с древних времен, требует, чтобы Олимпиаду воспринимали, как политически нейтральную площадку. Только политический нейтралитет гарантирует, что на Играх удастся отбросить разногласия, существовавшие как в древности, так и сейчас ", - сказал Томас Бах на церемонии зажжения олимпийского огня в Греции.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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