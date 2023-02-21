Наша коррупция — искренняя и открытая, откровенная, как украинская душа
Не то что на лицемерном Западе
Говорят, что на Украине нет глубинной коррупции. И что у нас самая лучшая антикоррупционная инфраструктура в Европе.
Да это правда же…
Это в какой-нибудь Германии или Британии глубинная коррупция. Коррупционеры и коррупционные сделки прячутся где-то на глубине. Не светятся. Держатся в местах, куда не попадает солнечный свет. Она где-то на дне, как можно дальше от человеческих глаз. И из-за этого не принято быть коррупционером, кичиться состоянием.
И если выныривает на поверхность, то поднимается такая шумиха…
Разве это наш случай? Разве наши коррупционеры прячутся на дне, на глубине?
У нас коррупционеры открыты и откровенны, дерзкие и не прячутся. У нас все обо всех все знают. Какая же это глубинная коррупция? Все открыто и прозрачно, на виду. Коррупционеры не прячут свое состояние, не заморачиваются с образом жизни, а коррупционные сделки просты, как угол дома
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Да нет. Какое там. У нас коррупционеры открыты и откровенны, дерзкие и не прячутся. У нас все обо всех все знают. Какая же это глубинная коррупция? Все открыто и прозрачно, на виду. Коррупционеры не прячут свое состояние, не заморачиваются с образом жизни, а коррупционные сделки просты, как угол дома. Дома, машины, часы и дорогие сумочки. Коррупционеры сами взывают, что они коррупционеры. И гордятся тем.
Поэтому у нас и не принято увольнять коррупционеров. Потому что все знают, что это коррупционеры еще в момент назначения. И за что увольнять человека, который делает ожидаемые шаги и ничем вас не удивляет? Все знают, от кого назначают людей, кому нужно позвонить "Better call...", и куда уходят денежные потоки.
Наша коррупция искренняя и открытая, откровенная, как украинская душа. Тянущаяся к свету, не прячется на глубину. Не то что на лицемерном Западе.
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У нас тяжело бороться с коррупционерами с помощью коррупционеров, и пришлось создавать инфраструктуру с нуля.
Так что да, нам до глубинной коррупции еще идти и идти. Еще не одно большое строительство должно счастливо завершиться.
И правда, инфраструктура антикоррупционная у нас крутая и новая. Главное — не сломать, как отличную новую игрушку. Просто этим скучным британцам и немцам она не нужна. Они и так загнали свою коррупцию на глубину. А у нас тяжело бороться с коррупционерами с помощью коррупционеров, и пришлось создавать инфраструктуру с нуля.
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.
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