Наша главная цель в ОБСЕ – изгнать россиян из организации, - Ирина Геращенко
Ирина Геращенко, народная депутат Украины, отметила, что из-за присутствия россиян на парламентской ассамблее ОБСЕ украинская делегация не участвует в заседаниях, а проводит параллельную ассамблею, встречаюсь с делегациями других стран
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Сейчас в бывшей резиденции австрийских императоров происходит парламентская ассамблея ОБСЕ. С балкона именно этого здания Гитлер заявлял об аннексии Австрии, и это абсолютный позор, когда в годовщину полномасштабного наступления шесть депутатов госдумы, российских военных преступников находятся в этом помещении. Очевидно, что украинская делегация блокирует парламентскую ассамблею ОБСЕ. Мы не одни, украинская делегация проводит параллельную ассамблею и именно сейчас проходит наша встреча с делегацией США. Мы уже имели двусторонние встречи с делегациями Канады, Польши, Чехии - около 20 встреч. И наша главная цель - изгнать россиян из парламентской ассамблеи и из ОБСЕ, потому что они нарушают все возможные принципы этой организации", - подчеркнула народная депутат Украины.
Ирина Геращенко добавила, что сегодня в Вене украинская община и активисты организовали митинг у локации, где проходит заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, и российская делегация как крысы заходили в здание с черного входа.
"Наша задача сделать все, чтобы этот выезд россиян в Австрию был последним вывозом этих подсанкционных лиц в Европу. Следующий выезд может быть в Гаагу или Нюрнберг, где должен быть создан международный трибунал против этих военных преступников", - подчеркнула Геращенко.
- Ранее Австрию призвали не выдавать визы россиянам для участия в ПА ОБСЕ.
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