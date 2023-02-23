Наша главная цель в ОБСЕ – изгнать россиян из организации, - Ирина Геращенко

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Сейчас в бывшей резиденции австрийских императоров происходит парламентская ассамблея ОБСЕ. С балкона именно этого здания Гитлер заявлял об аннексии Австрии, и это абсолютный позор, когда в годовщину полномасштабного наступления шесть депутатов госдумы, российских военных преступников находятся в этом помещении. Очевидно, что украинская делегация блокирует парламентскую ассамблею ОБСЕ. Мы не одни, украинская делегация проводит параллельную ассамблею и именно сейчас проходит наша встреча с делегацией США. Мы уже имели двусторонние встречи с делегациями Канады, Польши, Чехии - около 20 встреч. И наша главная цель - изгнать россиян из парламентской ассамблеи и из ОБСЕ, потому что они нарушают все возможные принципы этой организации", - подчеркнула народная депутат Украины.

Ирина Геращенко добавила, что сегодня в Вене украинская община и активисты организовали митинг у локации, где проходит заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, и российская делегация как крысы заходили в здание с черного входа.



"Наша задача сделать все, чтобы этот выезд россиян в Австрию был последним вывозом этих подсанкционных лиц в Европу. Следующий выезд может быть в Гаагу или Нюрнберг, где должен быть создан международный трибунал против этих военных преступников", - подчеркнула Геращенко.