Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью нидерландскому изданию NRC.

"Хорошая новость состоит в том, что Нидерланды не возглавляют сопротивление (украинской евроинтеграции. - ред. ), и что ни одна европейская страна не может позволить себе возглавить сопротивление. Есть скептики, но Европа изменилась, и нет никакого рационального аргумента для отказа Украине в статусе кандидата. Этот статус означает ни что иное, как признание того, что страна закреплена в проекте евроинтеграции. Это политический сигнал, это не гарантия того, что эта страна действительно присоединится к ЕС в долгосрочной перспективе. Процесс можно остановить в любой момент. Люди, которые говорят, что Украина не готова к ЕС, манипулируют общественным мнением", - сказал Кулеба.

"Наша евроинтеграция – это преодоление предубеждений против Украины", - продолжил глава внешнеполитического ведомства, напомнив о сопротивлении правительства Нидерландов предоставлению Украине статуса ассоциированного члена ЕС. В то же время он подчеркнул, что позже Нидерланды признали свою ошибку.

На вопрос о том, с какими предубеждениями приходится иметь дело Киеву, Дмитрий Кулеба ответил: "Главное предубеждение состоит в том, что Украина не принадлежит Европе. Понятно, ведь последние триста лет Украина была частью Российской империи, и вы видели Украину в российской перспективе. Мы сейчас просим: рассматривайте нас как суверенную страну, судите Украину по ее собственным заслугам. Европа изменилась. Посмотрите на членство Швеции и Финляндии в НАТО, которое три месяца назад было невозможно представить. Соблюдать старые концепции не в интересах Европы".

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