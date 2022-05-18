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Наша евроинтеграция – это преодоление предубеждений против Украины, - Дмитрий Кулеба в интервью нидерландскому изданию NRC

18 мая, 2022 среда
22:22
Мир Кулеба

Министр иностранных дел сказал, что уже три месяца звучат лозунги об Украине как части Европы, борющейся за европейские ценности. Но это не означает политического признания

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью нидерландскому изданию NRC.

"Хорошая новость состоит в том, что Нидерланды не возглавляют сопротивление (украинской евроинтеграции. - ред. ), и что ни одна европейская страна не может позволить себе возглавить сопротивление. Есть скептики, но Европа изменилась, и нет никакого рационального аргумента для отказа Украине  в статусе кандидата. Этот статус означает ни  что иное, как признание того, что страна закреплена в проекте евроинтеграции. Это политический сигнал, это не гарантия того, что эта страна действительно присоединится к ЕС в долгосрочной перспективе. Процесс можно остановить в любой момент. Люди, которые говорят, что Украина не готова к ЕС, манипулируют общественным мнением", - сказал Кулеба.

"Наша евроинтеграция – это преодоление предубеждений против Украины", - продолжил глава внешнеполитического ведомства, напомнив о сопротивлении правительства  Нидерландов предоставлению Украине статуса ассоциированного члена ЕС. В то же время он подчеркнул, что позже Нидерланды признали свою ошибку.

На вопрос о том, с какими предубеждениями приходится иметь дело Киеву, Дмитрий Кулеба ответил: "Главное предубеждение состоит в том, что Украина не принадлежит Европе. Понятно, ведь последние триста лет Украина была частью Российской империи, и вы видели Украину в российской перспективе. Мы сейчас просим: рассматривайте нас как суверенную страну, судите Украину по ее собственным заслугам. Европа изменилась. Посмотрите на членство Швеции и Финляндии в НАТО, которое три месяца назад было невозможно представить. Соблюдать старые концепции не в интересах Европы".

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Нидерланды
Дмитрий Кулеба
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