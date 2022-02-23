"Наша экономика остается стабильной": Шмыгаль заявил о росте экспорта и оборота розничной торговли в Украине

Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Наша экономика и финансовая система остаются стабильными. У нас достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической, торговой и энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники", - сказал премьер.



Шмыгаль подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с МВФ, и приветствовал начало работы очередной миссии Международного валютного фонда в Украине.



"У правительства достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства. Бюджет за первые два месяца этого года получит примерно на 15 млрд грн больше, чем планировалось. У Национального банка достаточно резервов, а международные партнеры предоставили гарантии и финансовую поддержку на $1 млрд. Экспорт украинских товаров в январе вырос на 50%, оборот розничной торговли на рекордные 18%", - отметил он.



По словам премьера, Украина обеспечена энергоресурсами и работает над дополнительными альтернативными способами их поставки. В работе 13 блоков атомной генерации, на складах почти 800 тыс. тонн угля, в газохранилищах - более 10 млрд кубов голубого топлива.



"Бюджет для нашей армии рекордный, но вместе с президентом и ВР дополнительно будем его увеличивать. Увеличим средства на зарплаты военных, финансирование территориальной обороны, программы развития и разработки современного вооружения. Вчера состоялась встреча президента Украины с руководителями парламентских фракций и групп, договорились, что уже сегодня-завтра Верховная Рада примет соответствующие законопроекты", - резюмировал он.

Напомним, 23 февраля начала работу миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы Stand-by.

23 февраля Рада разрешила Кабмину в течение трех месяцев выделять дополнительные средства на оборону из любых секторов бюджета.