Наша артиллерия уничтожила 15 вертолетов оккупанта, ВСУ отбивают населенные пункты, - Костенко о ситуации в Николаевской области
Боец территориальной обороны, народный депутат Роман Костенко рассказал о ситуации в Николаевской области
Нардеп сделал это в эфире "Еспресо.TV".
"На Николаевщине российскому противнику нанесены потери по последним данным враг потерял много вертолетов – более 15 было уничтожено нашей артиллерией. Была уничтожена также живая сила и другая техника. Сегодня наши Вооруженные силы продвигаются и освобождают населенные пункты в Николаевской области, которые до этого были захвачены противником ", – отметил Костенко.
По его мнению, у РФ нет приоритета в воздухе, ведь украинская ПВО и Военно-воздушные силы держат небо над Украиной и противник не может так свободно летать, как это было в Сирии.
"Россияне боятся летать, они постоянно сбиваются нашими системами ПВО. Но действительно, количество самолетов РФ преобладает, у них крылатые ракеты, которые наносят удары по инфраструктуре и гражданским объектам", - заметил Костенко.
Боец ТРО добавил, если НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, то пусть предоставят нам силы и средства делать это самим, чтобы мы сами могли биться.
- Напомним, Артём Семенихин рассказал о попытках российских орков оккупировать Конотоп и взять город под свой контроль.
- В Херсонской области исчезли уже два журналиста - Олег Батурин и Сергей Цигипа не выходили на связь с 12 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное