Наша артиллерия уничтожила 15 вертолетов оккупанта, ВСУ отбивают населенные пункты, - Костенко о ситуации в Николаевской области

Нардеп сделал это в эфире "Еспресо.TV".

"На Николаевщине российскому противнику нанесены потери по последним данным враг потерял много вертолетов – более 15 было уничтожено нашей артиллерией. Была уничтожена также живая сила и другая техника. Сегодня наши Вооруженные силы продвигаются и освобождают населенные пункты в Николаевской области, которые до этого были захвачены противником ", – отметил Костенко.

По его мнению, у РФ нет приоритета в воздухе, ведь украинская ПВО и Военно-воздушные силы держат небо над Украиной и противник не может так свободно летать, как это было в Сирии.

"Россияне боятся летать, они постоянно сбиваются нашими системами ПВО. Но действительно, количество самолетов РФ преобладает, у них крылатые ракеты, которые наносят удары по инфраструктуре и гражданским объектам", - заметил Костенко.

Боец ТРО добавил, если НАТО не хочет закрывать небо над Украиной, то пусть предоставят нам силы и средства делать это самим, чтобы мы сами могли биться.

Напомним, Артём Семенихин рассказал о попытках российских орков оккупировать Конотоп и взять город под свой контроль.

В Херсонской области исчезли уже два журналиста - Олег Батурин и Сергей Цигипа не выходили на связь с 12 марта.