Наш тыл – это весь цивилизованный мир, – военный эксперт Катков
Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что ленд-лиз это помощь не только оружием, это снабжение всем необходимым для победы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Если будут нужны электростанции – они будут, если будут нужны локомотивы – будут локомотивы, комбайны. Для нас тыл – это вся цивилизованная Европа, весь цивилизованный мир – это наш тыл. В этом забеге экономик Украины и РФ будет та же история, как в сравнении экономик во время Второй Мировой войны. Экономика всего цивилизованного мира против экономики Третьего Рейха, замкнутой на самой себе", - подчеркнул Катков.
Также военный эксперт добавил, что сейчас необходимо формирование полноценных бригад. С необходимым количеством танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня
"Это зависит от того, насколько быстро будет работать ленд-лиз и насколько быстро мы будем овладевать техникой. Ребятам, которые сейчас находятся на передовой, нужно не только усиление, им нужна ротация. Люди изнемогают воевать - это огромная сложная работа воевать каждый день, и испытание психики человека. Поэтому нужно думать о том, чтобы было три полноценных армии, которые будут воевать на ротационной основе", - подчеркнул Катков.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая
- Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на сумму в $40 млрд. Документ был передан для одобрения сената, после чего его подпишет президент Байден
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