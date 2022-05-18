Наш тыл – это весь цивилизованный мир, – военный эксперт Катков

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если будут нужны электростанции – они будут, если будут нужны локомотивы – будут локомотивы, комбайны. Для нас тыл – это вся цивилизованная Европа, весь цивилизованный мир – это наш тыл. В этом забеге экономик Украины и РФ будет та же история, как в сравнении экономик во время Второй Мировой войны. Экономика всего цивилизованного мира против экономики Третьего Рейха, замкнутой на самой себе", - подчеркнул Катков.

Также военный эксперт добавил, что сейчас необходимо формирование полноценных бригад. С необходимым количеством танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня

"Это зависит от того, насколько быстро будет работать ленд-лиз и насколько быстро мы будем овладевать техникой. Ребятам, которые сейчас находятся на передовой, нужно не только усиление, им нужна ротация. Люди изнемогают воевать - это огромная сложная работа воевать каждый день, и испытание психики человека. Поэтому нужно думать о том, чтобы было три полноценных армии, которые будут воевать на ротационной основе", - подчеркнул Катков.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая

Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на сумму в $40 млрд. Документ был передан для одобрения сената, после чего его подпишет президент Байден

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