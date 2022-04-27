Наш стадион должны были реконструировать до 2025 года. Все цвело, а сейчас все просто уничтожили, - футболист "Шахтера", игравший в аренде за "Мариуполь"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



"Честно, очень больно смотреть, ведь Мариуполь, Волноваха – моя родина. Родителям пришлось переехать, мне пришлось переехать, и неизвестно, когда мы туда снова попадем. Но надеемся на нашу победу и на то, что мы вернемся, все отстроим и все будет хорошо.За то время, что я играю в "Мариуполе", город процветал: строились парки, хоккейная арена. Наш стадион должны были реконструировать до 2025 года. Все цвело, а сейчас все просто уничтожили", - сказал Дмитрий Топалов.



Контракт 24-летнего полузащитника принадлежит "Шахтеру". Игрок выступал на правах аренды за "Мариуполь" с 2019 года. В этом сезоне сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

10 апреля бывший вратарь донецкого "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов назвал россиян "вы*лядками" за те преступления, которые они совершают в Украине.

20 апреля Худжамов назвал матерей русских оккупантов "свиноматками".

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