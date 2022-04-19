Наш народ не будет платить за эту войну: Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против российских нефти и газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, страна не присоединится к санкциям ЕС по поставкам российских энергоносителей.

"Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций по поставкам газа и нефти. Венгрия зависит от российского газа, его поставки осуществляются в соответствии с международными соглашениями", - сказал Сийярто.

21 марта Сийярто уже заявлял, что Венгрия не будет поддерживать санкции ЕС, касающиеся эмбарго на российские энергоносители.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb