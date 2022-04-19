Наш народ не будет платить за эту войну: Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против российских нефти и газа
Венгрия отказывается поддерживать санкции Евросоюза против российских газа и нефти
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, страна не присоединится к санкциям ЕС по поставкам российских энергоносителей.
"Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций по поставкам газа и нефти. Венгрия зависит от российского газа, его поставки осуществляются в соответствии с международными соглашениями", - сказал Сийярто.
- 21 марта Сийярто уже заявлял, что Венгрия не будет поддерживать санкции ЕС, касающиеся эмбарго на российские энергоносители.
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