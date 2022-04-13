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"Наш моральный дух силен": В Мариуполе командиры "Азова" и морских пехотинцев объединились. Видео

13 апреля, 2022 среда
21:04
война с Россией

В Мариуполе полк "Азов" и 36-я бригада морской пехоты соединились и готовы выполнять боевые задания, соответствующее видео записали командиры обоих военных формирований

Видео с их обращением появилось на странице полка "Азов" (Мариуполь).

"Вчера мы объединились с воинами морской пехоты. Настоящими воинами и героями, которые остались верны присяге, верны украинскому народу и продолжают защищать с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались, они выбрали путь позора. Поэтому никаких этих людей героизировать не надо", - сказал командир полка "Азов" подполковник Дениса Прокопенко

Командир 36-й бригады морской пехоты майор Сергей Волина сказал, что им удалось произвести успешную перегруппировку.

"Наш моральный дух силен, мы знаем, что делаем и для чего мы здесь. Мы будем делать все, что он нам необходимо для успешного завершения нашей боевой задачи", - отметил Сергей Волина.

  • Напомним, вчера, 12 апреля, в Мариуполе подразделение Николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского в результате спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов".

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Мариуполь
полк Азов
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