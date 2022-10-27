"Наш месседж очень четкий": США призвали Иран прекратить посылать РФ оружие для убийств украинцев
В Белом доме предостерегли власти Ирана от поставок в Россию оружия, которое агрессор направляет по мирным украинцам
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.
Она выразила обеспокоенность тем, что Москва может консультировать Иран о том, как применять самые лучшие методы управления протестами.
"Опираясь на большой опыт РФ в подавлении демонстраций, доказательства того, что Иран помогает России в ее войне против Украины очевидны и общедоступны", - сказала она.
Жан-Пьер отметила, что чем Иран и Россия становятся изолированными, тем больше они сближаются.
"Наш месседж Ирана очень четкий: прекратите убивать свой народ и прекратите присылать оружие в Россию для убийств украинцев", - подчеркнула спикер Белого дома.
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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами.
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А президент Израиля в США показал доказательства применения иранских беспилотников в Украине.
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента заявил, что миру нужно переоценить иранский вопрос после появления доказательств использования Россией дронов-камикадзе от Ирана.
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В свою очередь Соединенные Штаты обвинили Россию в попытках запугивания ООН и избегания ответственности вместе с Ираном за нарушение резолюции 2231 Совбеза из-за применения иранских беспилотников.
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Большинство же членов Совета Безопасности выразили поддержку проведения экспертами ООН расследования об использовании Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.
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