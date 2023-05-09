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OPINION

Наш день победы впереди

Владимир Вятрович
9 мая, 2023 вторник
08:03
Мнение

В России отмечают самый главный праздник. Нет, я не о Пасхе, а о Дне победы, 9 мая

Чтобы понять, почему он столь важен для Кремля, следует обратиться к его истории. И начать с года, когда завершилась Вторая мировая война, – 1945-го. Вот только завершилась она не 9 мая, а 2 сентября, после капитуляции Японии. И даже капитуляция Германии произошла не 9 мая, а днем раньше.

День Победы сознательно был назначен не точно в годовщину капитуляции Германии, а днем позже. Для выделения роли СССР в победе над Германией и присвоения победы над ней. Этот день стал основным государственным праздником, но не сразу. Громко отмечать его стали только два десятилетия спустя после окончания войны. Когда гораздо меньше стало тех, кто слишком хорошо помнил, как на самом деле завоевывалась эта победа. И даже выходным днем 9 мая стал только в 1965 году.

Постепенно этот праздник отодвинул на второй план даже 7 ноября — годовщину так называемой Октябрьской революции, главный праздник советских коммунистов. Сама война, представленная как Великая Отечественная, стала краеугольным мифом СССР. Мифом, задача которого была нациеобразующей — послужить основой формирования советской идентичности, а в перспективе и советского народа. Его составными были тезисы о массовом патриотизме и жертвенности во имя советской Родины, невиданная мобилизация всех советских людей в борьбе со страшной угрозой, мессианский поход на запад с целью освобождения Европы.

Великая Победа – последний могущественный аккорд мифа, ведь она подтвердила правильность избранного курса, могущество и непобедимость коммунистической власти. "Великая Победа" реабилитировала советскую власть за ужасные преступления до войны, превратила страх перед палачом Сталиным в чувство благодарности к вождю и защитнику. За пределами Союза она больше поспособствовала толерантности к тоталитарному советскому режиму в мире после войны, чем все спецоперации Коминтерна вместе взятые.

"Великая Победа" реабилитировала советскую власть за ужасные преступления до войны, превратила страх перед палачом Сталиным в чувство благодарности к вождю и защитнику

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"Великая Победа" выполняла еще одну важную функцию для советского руководства после Сталина — легитимизировала власть, придавала ей необходимый героический ореол. Ведь после сталинских чисток не осталось соратников Ленина, людей, освященных участием в так называемой Октябрьской революции. Миф "Великой Победы" продолжал жить и после падения СССР. В каждой бывшей его республике, а теперь уже независимом государстве, неукоснительно отмечается очередная годовщина 9 мая.

60-летний юбилей завершения войны, который проходил в Москве в 2005 году, показал, что для российского руководства это не только дань традиции или историческая инерция. "Великая Победа" снова стала центральным постулатом новой идеологии Кремля. Россия шла на дипломатические скандалы, защищая "святую память о Победе", беспощадно критиковала все попытки пересмотреть устаревшую советскую концепцию войны. Принимала законы, предусматривавшие наказание тем, кто попытается подвергнуть сомнению "Великую Победу".

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Россия не просто реанимирует старые исторические мифы, но и активно их экспортирует. Реанимация концепции "Великой Победы" помогает восстановлению российского влияния в странах, обретших независимость от России в 1990-х

Россия не просто реанимирует старые исторические мифы, но и активно их экспортирует. Реанимация концепции "Великой Победы" помогает восстановлению российского влияния в странах, обретших независимость от России в 1990-х.

С началом войны против Украины в 2014 году месседжи этой советско-российской пропаганды стали инструментом мобилизации для борьбы с нами. Россияне использовали не только один из символов "Великой Отечественной" – георгиевскую ленту, но даже словарь тех времен, называя украинских защитников карателями, а своих террористов - "ополченцами".

Украина поняла опасность этих мифов для общества. В 2015 году парламент принял закон, которым отказался от термина "Великая Отечественная", ввел новую дату чествования годовщины Второй мировой. С тех пор для нас 8 мая День памяти и примирения. Но окончательный важный шаг не сделан даже после 2015-го — Украина продолжала синхронно с Россией отмечать День победы 9 мая, который оставался выходным. Следовательно, далее этот день использовался пророссийскими силами для всяческих провокаций вроде акции "Бессмертный полк".

Начало полномасштабной войны с Россией должно в конце концов побудить нас окончательно отказаться от опасных советско-российских традиций.

Уверен, что именно 8 мая вместе со всей Европой, нашими союзниками, мы должны отмечать День победы над нацизмом. И именно этот день должен стать выходным. А 9 мая, опять-таки вместе со всей Европой, будем праздновать День Европы, за право стать полноправной частью которой идет наша война.

День победы остается вакантным. До дня капитуляции нацистско-коммунистической России.

Источник

Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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