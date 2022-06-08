"Наш бывший коллега стал коллаборантом": "Слуги" призвали правоохранителей как можно скорее передать в суд дело нардепа Ковалева
В партии просят правоохранителей расследовать дело предателя, а правосудие – выбрать справедливое наказание
Об этом партия сообщила в своем телеграм-канале.
"Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после "совещания" в Херсоне с заместителем председателя кремлевской администрации Кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он предал украинский народ, предал своих избирателей, предал Украину", - говорится в заявлении.
Следовательно, в партии решили:
- обратиться в Верховную Раду Украины с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством;
- обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству;
- обратиться в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону.
"Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сдать мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону, после приговора суда", - отметили в "Слуге народа".
Также в партии напомнили, что 28 апреля они сделали совместное заявление партии "Слуга народа" и фракции в Верховной Раде Украины по поводу Алексея Ковалева, избранного в избирательном округе 186 (Херсонская область). Еще тогда партия и фракция пришли к выводу, что даже по имеющейся информации такое поведение несовместимо со званием народного депутата. Тогда же было решено исключить Ковалева из фракции и обратились к Генеральному прокурору и главе СБУ с призывом возбудить соответствующее уголовное дело.
Оперативно на ситуацию отреагировали и в ГБР, где отметили, что по материалам ГБР еще в апреле текущего года Генеральный прокурор возбудил уголовное производство по коллаборационной деятельности Ковалева.
"Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами Российской Федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма. Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольном ему санатория, расположенном в городе Голая Пристань Херсонской области. Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что Россия на Херсонщине надолго" , - отмечено в сообщении.
Правоохранители добавляют, что расследование продолжается. О сроках его завершения не сообщают.
- Напомним, после широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили, а 3 мая исключили из фракции.
- Сегодня на facebook-странице нардепа, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку оккупантов, в котором он отмечает, что "Россия здесь всерьез и навсегда!". Он кичится участием в совещании, при участии первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, и сообщает о сотрудничестве с оккупантом.
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