Населенный пункт считается освобоженным , только когда ВСУ в нем полностью закрепляются, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что поднятого украинского флага в городе мало для того, чтобы объявлять его полностью уволенным
Об этом она сказала в эфире телемарафона.
Маляр заявила, что для того, чтобы населенный пункт считался уволенным, ВСУ должны закрепиться там и провести стабилизационные мероприятия. По ее словам, видео, где украинские воины подымают флаги над администрациями населенных пунктов, – это только начало процесса. Генштаб объявляет об освобождении населенного пункта только после завершения всех необходимых зачисток.
"Что такое освобождение определенного населенного пункта? У нас это обычно воспринимают, если есть флаг, если военные сфотографировали флаг, то значит, что освободили. Но на самом деле окончательно об освобождении можно говорить, когда вооруженные силы там закрепились и провели мобилизационные мероприятия", - сказала Моляр.
- Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 10 ноября на Юге уволен уже 41 населенный пункт.
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