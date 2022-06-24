Населенные пункты к югу от Северодонецка остаются самыми горячими участками фронта, - Генштаб

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык, передает Еспресо.TV.

"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестным населенным пунктам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем российских оккупантов - Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора", - сказал Мотузянык.

Кроме того, на Северодонецком и Бахмутском направлениях оккупанты усилили свою противовоздушную оборону.

"Для противовоздушного прикрытия наступательной группировки своих войск на Северодонецком и Бахмутском направлениях с территории РФ в район ведения боевых действий россияне переместили батарею зенитно-ракетных систем С-300. Враг всячески пытается улучшить свое тактическое положение, взять под огневый контроль существующие пути сообщения", - сказал Мотузянык.

По Луганской, Донецкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях россияне нанесли ракетные удары.

"Противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины. В частности, нанесены ракетные удары в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, в том числе крылатыми ракетами типа Ха-59, а также "Оникс"", – рассказал Мотузянык.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным придется отойти от Северодонецка .

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