Населенные пункты к югу от Северодонецка остаются самыми горячими участками фронта, - Генштаб
Российские оккупанты увеличили количество авиационных налетов на Луганщине в районе Лисичанска и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находится под вражеским огнем
Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык, передает Еспресо.TV.
"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестным населенным пунктам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем российских оккупантов - Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора", - сказал Мотузянык.
Кроме того, на Северодонецком и Бахмутском направлениях оккупанты усилили свою противовоздушную оборону.
"Для противовоздушного прикрытия наступательной группировки своих войск на Северодонецком и Бахмутском направлениях с территории РФ в район ведения боевых действий россияне переместили батарею зенитно-ракетных систем С-300. Враг всячески пытается улучшить свое тактическое положение, взять под огневый контроль существующие пути сообщения", - сказал Мотузянык.
По Луганской, Донецкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях россияне нанесли ракетные удары.
"Противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины. В частности, нанесены ракетные удары в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, в том числе крылатыми ракетами типа Ха-59, а также "Оникс"", – рассказал Мотузянык.
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным придется отойти от Северодонецка .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное