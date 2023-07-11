Об этом со ссылкой на Статистическое управление Кореи сообщает Yonhap.

"Население Южной Кореи, достигшее пика своей численности в 2020 году, упадет до 40-миллионного уровня в 2041 году, что соответствует показателю 2011 года", - говорится в опубликованном во вторник отчете агентства.

Также в нем отмечается, что четвертая экономика Азии столкнулась с тем, что ее общий коэффициент рождаемости, среднее количество детей, которую женщина рождает за свою жизнь, в 2022 году упал до рекордно низкого уровня в 0,78, что гораздо ниже уровня воспроизводства 2,1, который удерживал бы численность стабильной.

Данные статистического управления показали, что в 2022 году в Корее родилось только 249 тысяч младенцев, что по сравнению с 480 тысячами, зарегистрированными в 2012 году, свидетельствует об угрожающих темпах падения количества новорожденных за последние десять лет.

Также в связи с уменьшением численности корейского населения в ведомстве прогнозируют ощутимое увеличение присутствия иностранцев в общей численности жителей страны. Ожидается, что доля иностранцев-резидентов, которая в 2023 году составляет 3,2% или 1,64 миллиона населения, возрастет до 4,3% или 2,16 миллиона человек в 2040 году.

В статистическом управлении сочли, что в 2022 году 43,9% занятых иностранцев работали в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а вторым наиболее привлекательным для них сегментом были оптовая и розничная торговля, питание и размещение, где работали еще 18,7% граждан других государств.

При этом, как говорится в сообщении, по прогнозам, численность населения планеты в 2070 году вырастет с 8 миллиардов в этом году до 10,3 миллиарда.