Население Украины сократится до 22 млн до конца века, - НАН

Об этом идет речь на сайте НАН.



"Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность, и низшая рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей", - сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.



Ученый отметил, что специалисты не видят предпосылок для природного фактора роста населения Украины или стабилизации численности.



Среди основных причин сокращения численности населения: нестабильная экономическая ситуация, стремительное устаревание нации, высокая смертность и отсутствие отдельной демографической политики.



Кроме того, в Украине наблюдается половой дисбаланс в пользу женщин (в возрастных группах старше 35 лет): несмотря на то, что во всех странах мальчиков рождается больше девочек, постепенно соотношение меняется из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста.



Гладун добавил, что процесс сокращения численности населения присущ большинству стран Европы, решающих проблему за счет мигрантов.

Напомним, Опендатабот подсчитал , что рождаемость в Украине за последние 10 лет снизилась на 40%.