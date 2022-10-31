Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Исходя из результатов собственного контент-анализа соцсетей и из остатков социологических исследований, еще проводимых в полицейском государстве России, я разработал свою теорию, что в России население делится примерно на три большие группы. Где-то 15% составляют те фашисты, которые действительно радуются бомбардировке Украины и кричат "На Киев!" Еще примерно 15% открытых против войны и Путина, которые не боятся демонстрировать такую позицию во время социологических опросов, а большая часть 70% - это такое болото, выражаясь термином Великой французской революции. И это болото теоретически может качнуться в любую сторону, но сегодня они абсолютно лояльны к власти", - прокомментировал социолог.



Игорь Эйдман объяснил, что у 70% населения нет четких убеждений, а если завтра власти изменятся, то они быстро переориентируются на другую жизненную позицию. Хотя в тот же момент 15% фашистов будут недовольны и начнут выходить на демонстрации, а часть кто за мир, будут всячески поддерживать новый курс. Соответственно, 70% так же присоединятся к новому курсу, как сейчас они принимают старый строй.



"Такое вот социологическое расписание в России подтверждается исследованиями. Понятно, что в каждую из групп можно прикинуть 5-10%, но то, что эти три группы есть – это факт, а также, что большинство – безвольное болото так же является фактом", - подчеркнул Эйдман .

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