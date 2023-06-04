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Население платило не за электроэнергию, а исключительно за ее доставку, – эксперт по энергоэффективности Павлюк

4 июня, 2023 воскресенье
13:16
Экономика

У людей создано искаженное понимание цены на электроэнергию - население не платило за нее, оно платило исключительно за ее доставку

Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор Ассоциации энергоэффективности городов Украины Святослав Павлюк.

"Я бы не называл это повышением цен на электроэнергию. Это, скорее, открытие частичной правды о реалиях рынка - сколько она стоит. Фактически, стоимость кВт-ч значительно выше. Она десятилетиями субсидируется другими участниками рынка, у людей создано искаженное понимание цены ", – сказал он.

Павлюк считает, что если показать, сколько каждый год другие субъекты рынка доплачивают за население, то совсем иначе выглядела бы картинка, другое было бы поведение потребителей.

"Промышленность и небытовые потребители платят больше, чтобы бытовые потребители получали дешевле. Учитывая войну, промышленность резко сократила потребление - в общем мы потеряли где-то треть дотировавшего население рынка. Финансовая ситуация была трагической и до начала войны. Это вопрос выхолащения денежных потоков Энергоатома , Укргидроэнерго, Укрэнерго – трех основных государственных компаний", - добавил эксперт.

Он объяснил, как формируется тариф.

Стоимость электроэнергии (1.68 грн/1.44 грн) для населения имеет следующие составляющие: сам товар, передача системой магистралей Укрэнерго (около 30 коп.), распределение через сети в собственности или управление облэнерго (около 1.20 грн), тариф на поставку (около 15 коп.) и налог. Сейчас будет ситуация, когда сумма и будет стоимостью кВт-ч. Население не платило за электроэнергию, оно платило исключительно за его доставку. Бытовым потребителям Укрэнерго по сути должно было найти деньги, чтобы доплатить за их потребление", - подытожил Павлюк.

  • 30 мая Кабмин утвердил с 1 июня новые тарифы на электроэнергию для населения. Новый тариф составит 2,64 грн/кВт-ч.
Украина
Енергия
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