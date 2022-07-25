Население Китая начнет сокращаться к 2025 году: названы причины

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, в Китае забили тревогу из-за быстрого сокращения естественного прироста населения. Данные рождаемости показали, что естественный прирост жителей в нескольких китайских провинциях в 2021 году был самым низким за последние десятилетия. В частности, количество новорожденных в центральной провинции Хунань упало ниже 500 тыс. человек впервые почти за 60 лет. В восточнокитайской провинции Цзянси количество родившихся упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов.

Многие молодые люди не хотят иметь детей из-за высоких цен и давления на работе. Пока никак не повлияла на ситуацию и прошлогодняя смена в китайском законодательстве, которая позволила женщинам иметь троих детей. Многие женщины считают, что это изменение произошло слишком поздно и не дает гарантий занятости и гендерного равенства.

Уже некоторое время Китай борется за то, чтобы повернуть вспять быстрое сокращение естественного прироста населения. Ожидается, что население Китая станет сокращаться уже к 2025 году.

В 2023 году Индия может опередить Китай как самую густонаселенную страну мира.

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