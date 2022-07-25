Население Китая начнет сокращаться к 2025 году: названы причины
К 2025 году в Китае будет происходить быстрое сокращение естественного прироста населения из-за высокой стоимости недвижимости и давления на работе
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, в Китае забили тревогу из-за быстрого сокращения естественного прироста населения. Данные рождаемости показали, что естественный прирост жителей в нескольких китайских провинциях в 2021 году был самым низким за последние десятилетия. В частности, количество новорожденных в центральной провинции Хунань упало ниже 500 тыс. человек впервые почти за 60 лет. В восточнокитайской провинции Цзянси количество родившихся упало ниже 400 тыс. впервые с 1950-х годов.
Многие молодые люди не хотят иметь детей из-за высоких цен и давления на работе. Пока никак не повлияла на ситуацию и прошлогодняя смена в китайском законодательстве, которая позволила женщинам иметь троих детей. Многие женщины считают, что это изменение произошло слишком поздно и не дает гарантий занятости и гендерного равенства.
Уже некоторое время Китай борется за то, чтобы повернуть вспять быстрое сокращение естественного прироста населения. Ожидается, что население Китая станет сокращаться уже к 2025 году.
- В 2023 году Индия может опередить Китай как самую густонаселенную страну мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 39.11
-
EUR
Покупка 38.24Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное