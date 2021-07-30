Население будет платить на 50-60% за коммунальные услуги больше в период отопительного сезона, - Пендзин
Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что граждане, которые пользуются центральным отоплением, будут платить на 50-60% больше за коммунальные услуги зимой
Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"В начале лета этого года на местные власти полностью было переведено право на формирование тарифов на тепло для населения. Эти тарифы никто не менял еще с 2018 года. Цена на газ же с 2018 года возросла. И сейчас мы имеем ситуацию, когда органы местной власти повысили тарифы на 50-60% и это еще не конец, поскольку они не дошли до уровня самоокупаемости коммунальных предприятий ", - рассказал Пендзин.Пендзин отметил, что главной проблемой в ситуации с тарифами является то, что власть решает проблемы ситуативно, а не глобально. По его словам перед отопительным сезоном страна столкнется с действительно критической ситуацией.
"Цена на газ для населения в прошлом году составляла 8,5 грн с кубометр. И от этой цены формировались наши платежки. Сейчас мы имеем совсем другую ситуацию. Вряд ли будет подниматься цена на газ, а вот цена за транспортировку газа может существенно подняться. по моему мнению, мы будем платить около 10 грн за кубометр газа. То есть, платежка за коммунальные услуги вырастет на 15%. Это при условии, если вы имеете собственный котел ", - добавил Пендзин.
Пендзин уверен, что люди, которые пользуются центральным отоплением, получат платежки, увеличенные на 50-60% по сравнению с прошлым годом.
"Если вы пользуетесь центральным отоплением, то ваши платежки увеличатся на 50-60%. Поскольку, как я уже говорил, местная власть увеличила цену на тарифы почти в половину. Поскольку коммунальные предприятия покупают газ по одной цене, а продают для населения за другой. И логично, что ни одно из них не будет работать себе в убыток ", - пояснил Пендзин.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вынес вопрос о повышении тарифов на электроэнергию с 1 августа на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.08
- Актуальное
- Важное