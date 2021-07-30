Население будет платить на 50-60% за коммунальные услуги больше в период отопительного сезона, - Пендзин

Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"В начале лета этого года на местные власти полностью было переведено право на формирование тарифов на тепло для населения. Эти тарифы никто не менял еще с 2018 года. Цена на газ же с 2018 года возросла. И сейчас мы имеем ситуацию, когда органы местной власти повысили тарифы на 50-60% и это еще не конец, поскольку они не дошли до уровня самоокупаемости коммунальных предприятий ", - рассказал Пендзин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вынес вопрос о повышении тарифов на электроэнергию с 1 августа на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

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Пендзин отметил, что главной проблемой в ситуации с тарифами является то, что власть решает проблемы ситуативно, а не глобально. По его словам перед отопительным сезоном страна столкнется с действительно критической ситуацией."Цена на газ для населения в прошлом году составляла 8,5 грн с кубометр. И от этой цены формировались наши платежки. Сейчас мы имеем совсем другую ситуацию. Вряд ли будет подниматься цена на газ, а вот цена за транспортировку газа может существенно подняться. по моему мнению, мы будем платить около 10 грн за кубометр газа. То есть, платежка за коммунальные услуги вырастет на 15%. Это при условии, если вы имеете собственный котел ", - добавил Пендзин.Пендзин уверен, что люди, которые пользуются центральным отоплением, получат платежки, увеличенные на 50-60% по сравнению с прошлым годом."Если вы пользуетесь центральным отоплением, то ваши платежки увеличатся на 50-60%. Поскольку, как я уже говорил, местная власть увеличила цену на тарифы почти в половину. Поскольку коммунальные предприятия покупают газ по одной цене, а продают для населения за другой. И логично, что ни одно из них не будет работать себе в убыток ", - пояснил Пендзин.