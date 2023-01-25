Насчитал себе премии на 1,3 млн грн: в Киеве экс-ректору университета сообщили о подозрении
Экс-ректора столичного университета разоблачили на незаконном завладении бюджетными средствами: чиновник велел подчиненным безосновательно начислять ему премии
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, бывшему ректору одного из ведущих вузов объявлено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Следствие выяснило, что в течение 2018–2020 годов ректор столичного университета с целью завладения бюджетными средствами давал своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии.
"В результате должностное лицо незаконно получило более 1,3 млн гривен бюджетных средств", - говорится в сообщении.
- Летом прошлого года в Кировоградской области заместителя декана и старшего преподавателя Летной академии Национального авиационного университета поймали на коррупции во время передачи 45 тыс. грн за диплом бакалавра.
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