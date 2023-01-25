Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, бывшему ректору одного из ведущих вузов объявлено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины).



Следствие выяснило, что в течение 2018–2020 годов ректор столичного университета с целью завладения бюджетными средствами давал своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии.

"В результате должностное лицо незаконно получило более 1,3 млн гривен бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Летом прошлого года в Кировоградской области заместителя декана и старшего преподавателя Летной академии Национального авиационного университета поймали на коррупции во время передачи 45 тыс. грн за диплом бакалавра.

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