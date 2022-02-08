"Насчет "моя" - это уже перебор": Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица"
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Путина по поводу выполнения Минских соглашений Украиной "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица"
Об этом он сказал на совместной с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном пресс-конференции, отвечая на вопросы по вчерашнему фривольному заявлению Путина.
"Путин прав в том, что Украина - "красавица", а вот насчет "моя" - это уже перебор. Что касается терпения... Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, потому что это важно не только для Украины, но и для всей Европы", - заметил Зеленский.
- Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины.
- Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное