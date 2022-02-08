"Насчет "моя" - это уже перебор": Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица"

Об этом он сказал на совместной с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном пресс-конференции, отвечая на вопросы по вчерашнему фривольному заявлению Путина.



"Путин прав в том, что Украина - "красавица", а вот насчет "моя" - это уже перебор. Что касается терпения... Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, потому что это важно не только для Украины, но и для всей Европы", - заметил Зеленский.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля.