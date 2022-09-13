Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.



"Сотрудники Службы безопасности собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 3 коллаборантов. Злоумышленники сформировали ядро оккупационной администрации на временно оккупированной территории Старобельского района Луганщины", - говорится в сообщении.



В частности, речь идет об:

"исполняющем обязанности председателя";

"исполняющем обязанности заместителя председателя";

"советнике главы администрации Старобельского района ЛНР".



Бывшие члены Партии регионов до 2014 года уже работали в одной команде и занимали аналогичные должности в райгосадминистрации Старобельска.

После полномасштабного вторжения РФ экс-регионалы приступили к активной "командной" работе, включавшей пропагандистские акции и публичные церемонии по случаю "красных дат" календаря РФ, митинги в поддержку российского вторжения, совещания по работе оккупационной администрации, в частности для расширения пропагандистского влияния среди местного населения.



Информацию об этих мерах активно подхватывают подконтрольные РФ медиа и интернет-ресурсы, создающие антиукраинский пропагандистский контент.

Чиновники охотно раздают интервью росСМИ, в которых повторяют известные российские нарративы про:

"освобождение" местных жителей "армией ЛНР" от "страданий, которые им причиняла Украина";

"возрождение русской культуры" на Старобельщине;

необходимость поддержки "народной милиции ЛНР" как гаранта этих "преобразований".



Трем правонарушителям сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований, совершенное организованной группой);

по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занимание гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационных администрациях).

13 сентября стало известно, что перед судом предстанет "заведующий Старобельским отделением судебно-медицинской экспертизы Луганского республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы ЛНР".

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