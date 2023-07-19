NASAMS, снаряды, разминирование: США выделили Украине помощь на $1,3 млрд
В среду, 19 июля, министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего в частности боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые Пентагон назвал "критически важными"
Об этом сообщает сайт Пентагона
В пакет помощи вошли:
- четыре зенитно-ракетных системы NASAMS и боеприпасы;
- артиллерийские снаряды калибра 152 мм;
- оборудование для разминирования;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
- дроны Phoenix Ghost и Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- Средства обнаружения БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических автомобилей для обновления техники;
- оборудование для безопасности портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
- поддержка деятельности по обучению и техническому обслуживанию.
"Этот пакет, включающий критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Этот пакет мер USAI подчеркивает постоянное обязательство США удовлетворить неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в краткосрочной перспективе, а также способствовать развитию устойчивой возможности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении Пентагона.
Минобороны США подчеркнуло, что, в отличие от предоставления Украине оборудования из складов, подлежащего утилизации, пакет помощи USAI предусматривает закупку средств у производителей и партнеров для предоставления Украине дополнительных возможностей, а его объявление является началом процесса заключения контрактов.
Ранее, 7 июля, США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.
13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о прибытии кассетных боеприпасов в Украину.
Министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита министров финансов G20 в Индии заявила, что удвоение поддержки Украины в отражении агрессии РФ является лучшим способом помощи мировой экономике.
17 июля администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Киев объявила о выделении более $500 млн. дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России. При этом она отметила, что с февраля 2022 года США выделили на гуманитарную помощь Украине более $2,6 млрд.
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