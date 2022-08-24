NASAMS, радары, снаряды и дроны. В госдепе сообщили, что будет включать новый транш помощи от США
Новый пакет военной помощи от США на $3 млрд включает 6 дополнительных зенитно-ракетных систем NASAMS, контрбатарейные радары, дроны и сотни тысяч боеприпасов
Об этом сообщает госдеп США.
24 августа министерство обороны США объявило о приблизительно 3 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине в области безопасности в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI): "Этот пакет USAI, объявленный в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе – это многолетние инвестиции для увеличения мощи Вооруженных сил Украины, продолжающих защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии".
В сообщении отмечено, что в отличие от Presidential Drawdown (PDA), которое министерство обороны продолжало использовать для срочной доставки оборудования в Украину из запасов министерства обороны, USAI является органом, под руководством которого Соединенные Штаты закупают оружие у промышленности:
"Это объявление является началом процесса заключения контрактов о предоставлении Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить возможность продолжения защиты Украины как независимого, суверенного и процветающего государства. Это самый большой транш помощи в сфере безопасности Украине на сегодня".
Новый пакет включает:
- 6 ЗРК NASAMS
- до 245 тысяч снарядов к 155-мм артиллерии
- Ддо 65 тысяч снарядов к 120-мм минометам
- до 24 контрбатарейных радаров
- беспилотники Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan Eagle
- беспилотные авиационные системы VAMPIRE
- ракетные системы с лазерной наводкой
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки оборудования
В госдепе США отметили, что с января 2021 года Соединенные Штаты выделили свыше $13,5 млрд на помощь для безопасности Украины. В общей сложности США выделили более $15,5 млрд на помощь в сфере безопасности Украине с 2014 года.
- Напомним, 24 августа президент США Джо Байден по случаю Дня Независимости Украины объявил о новом пакете военной помощи почти на $3 млрд.
- Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.
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