Об этом сообщает госдеп США.

24 августа министерство обороны США объявило о приблизительно 3 миллиардах долларов дополнительной помощи Украине в области безопасности в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI): "Этот пакет USAI, объявленный в День Независимости Украины, подчеркивает обязательство США поддерживать Украину в долгосрочной перспективе – это многолетние инвестиции для увеличения мощи Вооруженных сил Украины, продолжающих защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии".

В сообщении отмечено, что в отличие от Presidential Drawdown (PDA), которое министерство обороны продолжало использовать для срочной доставки оборудования в Украину из запасов министерства обороны, USAI является органом, под руководством которого Соединенные Штаты закупают оружие у промышленности:

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов о предоставлении Украине дополнительных приоритетных возможностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить возможность продолжения защиты Украины как независимого, суверенного и процветающего государства. Это самый большой транш помощи в сфере безопасности Украине на сегодня".

Новый пакет включает:

6 ЗРК NASAMS

до 245 тысяч снарядов к 155-мм артиллерии

Ддо 65 тысяч снарядов к 120-мм минометам

до 24 контрбатарейных радаров

беспилотники Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan Eagle

беспилотные авиационные системы VAMPIRE

ракетные системы с лазерной наводкой

финансирование обучения, обслуживания и поддержки оборудования

В госдепе США отметили, что с января 2021 года Соединенные Штаты выделили свыше $13,5 млрд на помощь для безопасности Украины. В общей сложности США выделили более $15,5 млрд на помощь в сфере безопасности Украине с 2014 года.

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден по случаю Дня Независимости Украины объявил о новом пакете военной помощи почти на $3 млрд.

Также в государственный бюджет Украины 24 августа поступило 3 из 4,5 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее.

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