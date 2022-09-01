NASAMS будет передано скрытно и с ускоренным сроком поставки, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что американская промышленность работает по принципу дедлайна, к которому точно должен быть изготовлен комплекс
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С одной стороны похоже, что мы будем два года ждать NASAMS, все восемь комплектов. С другой стороны, форма контракта, по которой Америка заключила заказ на поставку восьми батарей NASAMS для нас, предусматривает, что этот контракт будет выполнен скрытно и с ускоренным сроком", – объяснил Киричевский.
По его словам, если удастся перевыполнить график и поставить комплексы раньше – это хорошо.
"Сейчас США ускорились с изготовлением ракет для Тайваня и очевидно, что с NASAMS, со всеми батареями для нас, тоже ускорятся. В пунктах прописано, что первые две батареи придут в первую очередь. В ближайшие один-два месяца можем на это надеяться", - добавил Киричевский.
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