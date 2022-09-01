NASAMS будет передано скрытно и с ускоренным сроком поставки, - военный эксперт Киричевский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С одной стороны похоже, что мы будем два года ждать NASAMS, все восемь комплектов. С другой стороны, форма контракта, по которой Америка заключила заказ на поставку восьми батарей NASAMS для нас, предусматривает, что этот контракт будет выполнен скрытно и с ускоренным сроком", – объяснил Киричевский.

По его словам, если удастся перевыполнить график и поставить комплексы раньше – это хорошо.

"Сейчас США ускорились с изготовлением ракет для Тайваня и очевидно, что с NASAMS, со всеми батареями для нас, тоже ускорятся. В пунктах прописано, что первые две батареи придут в первую очередь. В ближайшие один-два месяца можем на это надеяться", - добавил Киричевский.

31 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины.

США заключили контракт на $182 млн о передаче Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году

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